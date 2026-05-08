A Bari, durante la celebrazione dedicata a San Nicola, il cielo si è colorato di tricolore mentre le preghiere si sono alternate al rumore delle onde. Le autorità si sono concentrate sulla sicurezza dei fedeli, adottando misure specifiche per contenere eventuali rischi provenienti da gruppi criminali locali. Il prefetto ha disposto controlli rafforzati e presidi nelle zone più affollate, cercando di garantire un evento senza incidenti.

? Domande chiave Come faranno le autorità a proteggere i fedeli dai clan locali?. Quali misure ha adottato il prefetto per garantire la sicurezza?. Dove si svolgeranno i momenti culminanti tra mare e luminarie?. Chi presiederà la celebrazione eucaristica al molo San Nicola?.? In Breve Messa di benedizione del mare alle ore 10 con monsignor Satriano al molo.. Acrobazie delle Frecce Tricolori previste per le ore 17 sopra la città.. Eucarestia alle 18.30 al molo con il vicario monsignor Bruno Varriano.. Sbarco del Santo alle 20 e fuochi d'artificio alle 22 al molo Sant'Antonio.. L’8 maggio 2026, Bari celebra il suo Santo Patrono con la processione a mare e il sorvolo delle Frecce Tricolori dopo una notte di preghiere iniziata alle ore 5 in Basilica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, San Nicola tra preghiere e mare: il cielo si tinge di tricolore

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