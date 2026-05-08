A Bari, nel Municipio II, le recenti piogge hanno provocato allagamenti e problemi di dissesto sui marciapiedi. In alcune zone, l'acqua si è accumulata creando ristagni evidenti lungo i percorsi pedonali e sulle strade vicine. Il deterioramento dei marciapiedi, con pezzi distaccati e superfici sconnesse, rappresenta un rischio per chi cammina, in particolare in presenza di acqua e scarsa visibilità.

? Punti chiave Quali sono i punti esatti dove l'acqua ha creato i ristagni?. Come influisce il degrado dei marciapiedi sulla sicurezza dei pedoni?. Perché i problemi di manutenzione in via Papa Giovanni XXIII persistono?. Chi deve intervenire per ripristinare la percorribilità del Municipio II?.? In Breve Il consigliere De Giglio diffonde foto dei danni via social media.. Via Papa Giovanni XXIII presenta pavimentazioni degradate e cedimenti strutturali.. I ristagni idrici ostacolano la mobilità quotidiana dei residenti del Municipio II.. Problemi di manutenzione preesistenti aggravano la sicurezza dei pedoni nel quartiere.. Le piogge intense che hanno colpito Bari nelle ultime ore hanno causato allagamenti e danni ai marciapiedi nel Municipio II, con criticità rilevate in via Papa Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, piogge nel Municipio II: marciapiedi dissestati e strade allagate

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