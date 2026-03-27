A Dubai, forti piogge e temporali si sono abbattuti nelle ultime ore, causando allagamenti su alcune strade e creando disagi alla circolazione. La tempesta di fulmini ha interessato anche il cielo sopra il Burj Khalifa, mentre le autorità hanno segnalato difficoltà nel traffico e interventi di emergenza in diverse zone. Nessuna informazione su eventuali danni o feriti è stata ancora comunicata.

Forti piogge e temporali hanno colpito Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, provocando allagamenti e gravi disagi alla circolazione. Nelle prime ore del mattino, diverse strade della città sono finite sott’acqua e molte auto sono state abbandonate. In azione autopompe e forze di polizia per liberare le carreggiate. Fulmini e tuoni hanno illuminato il cielo sopra il centro di Dubai, anche nell’area del Burj Khalifa, mentre precipitazioni intense hanno interessato anche Sharjah e altri Stati del Golfo. Le piogge proseguono da giorni su tutto il territorio emiratino, in una fase climatica che precede l’arrivo della stagione più calda. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dubai, piogge torrenziali: strade allagate e tempesta di fulmini sopra il Burj Khalifa

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