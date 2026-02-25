Massimo Ghini in scena all' auditorium Sirena di Francavilla al Mare con Noi Giuda

Le musiche originali sono state composte da Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, l’aiuto regia è di Lorenzo Rossi, i video sono stati realizzati da Gianni Del Popolo, e la produzione esecutiva è di Enzo Gentile. L’appuntamento rientra nel cartellone della stagione teatrale dell’Auditorium Sirena, con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, che ha fatto registrare il “tutto esaurito” a ogni spettacolo andato in scena. “Giuda è il prototipo dell’essere abbietto e ambiguo. Ed è ambigua tutta la vicenda che lo lega indissolubilmente a Gesù. Giuda è l’umano con le sue infinite contraddizioni. Gesù è il divino con la sua perfezione. Ma narrativamente il tradimento è indispensabile alla morte di Gesù e alla diffusione della parola di Dio. Giuda è quindi anche l’esecutore del disegno divino. Ma si può eseguire la volontà divina e al contempo essere colpevole? Possiamo davvero considerare Giuda come siamo abituati a fare da secoli? Oggi Giuda, stanco della reputazione di cui soffre da due millenni, ritorna tra noi per dire la sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

