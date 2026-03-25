La band britannica Matt Bianco in concerto all' auditorium Sirena di Francavilla al Mare

Venerdì 27 marzo alle 21, l’auditorium Sirena di Francavilla al Mare ospita il concerto del gruppo britannico Matt Bianco, che è stato tutto esaurito da settimane. L’evento prevede l’esibizione della band, nota per le sue sonorità jazz e pop. La serata si svolge in un teatro che ha già registrato il tutto esaurito, senza altri biglietti disponibili.

Venerdì 27 marzo, alle ore 21, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, si terrà il concerto del gruppo britannico Matt Bianco, già sold out da tempo. La band nasce nel 1982 in Inghilterra, guidata dalla voce di Mark Reilly. Il nome si ispira a un personaggio fittizio del mondo degli agenti segreti, protagonisti assoluti nel cinema che va dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, di cui Mark Reilly adorava le colonne sonore. Alla pubblicazione del primo album “Whose Side Are You On?”, si unisce al gruppo la cantante polacca sconosciuta Basia Trzetrzelewska, che porta negli arrangiamenti vocali dell’album quella dimensione jazzistica da lì in poi tratto peculiare del gruppo e delle superhit “Get out of your Lazy Bed” e “Half a Minute” che renderanno i Matt Bianco una delle band più famose degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La band britannica Matt Bianco in concerto all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare Articoli correlati Massimo Ghini in scena all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare con "Noi Giuda"Le musiche originali sono state composte da Paolo Vivaldi in collaborazione con Aldina Vitelli, l’aiuto regia è di Lorenzo Rossi, i video sono stati... All'auditorium Sirena di Francavilla va in scena "Fontamara"Sabato 24 gennaio, alle ore 21, all’auditorium Sirena, andrà in scena lo spettacolo “Fontamara” di Ignazio Silone, per la regia di Antonio Silvagni,... Altri aggiornamenti su Matt Bianco Argomenti discussi: Falaguasta, La Ginestra, Perrotta, De Filippo: i grandi nomi della stagione teatrale di Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni. A Cagliari è grande attesa per la musica dei Matt BiancoIl Bflat Jazz Festival entra nel vivo della sua ottava edizione, con la prima nazionale della celebre band britannica dei Matt Bianco. Il prestigioso festival, con la direzione artistica di ... unionesarda.it Nuovo album per i Matt BiancoDopo vent’anni di assenza dalle scene torna una delle band protagoniste degli anni ’80, i Matt Bianco. La band inglese ritorna con la formazione originale e un nuovo album intitolato Matt’s mood. rockol.it