Atti d' amore con Marina Cioppa al Teatro Civico 14

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 al Teatro Civico 14 di Casagiove si svolge lo spettacolo

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 al Teatro Civico 14 di Casagiove torna il progetto “Lezioni da palco”, ideato e interpretato da Marina Cioppa. Il format, che unisce divulgazione, teatro e ironia, propone un modo originale di affrontare temi diversi - dalla scienza all’amore fino alla storia dell’umanità - trasformandoli in esperienze accessibili e coinvolgenti per il pubblico. Lo spettacolo nasce con la collaborazione drammaturgica di Christian Brandi, mentre il disegno luci è curato da Alessandro Benedetti. Il biglietto unico ha un costo di 10 euro, con prevendite disponibili online sul sito www.teatrocivico14.it Se William Shakespeare avesse scritto la nostra vita amorosa, probabilmente l’avrebbe divisa in atti e fatta terminare con un funerale e una standing ovation. 🔗 Leggi su Casertanews.it

