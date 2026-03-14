Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street art

Un’inchiesta di Reuters ha portato alla luce l’identità di chi si cela dietro il nome di Banksy, il famoso artista di street art considerato un’icona globale. Per anni, l’autore delle opere rimasto anonimo ha alimentato il mistero attorno alla propria figura, mantenendo un’identità sconosciuta al pubblico. La rivelazione potrebbe cambiare la percezione del suo lavoro e della sua figura pubblica.

Chi è davvero Banksy? L’inchiesta che potrebbe aver risolto il mistero. Per anni è stato il fantasma più celebre dell’arte contemporanea. Un artista capace di comparire di notte sui muri delle città più sorvegliate del pianeta e sparire prima che qualcuno potesse anche solo immaginare il suo volto. Ma ora il mistero su Banksy, lo street artist che ha trasformato la protesta urbana in arte globale, potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. Secondo una lunga e meticolosa inchiesta dell’agenzia internazionale Reuters, dietro lo pseudonimo più enigmatico dell’arte moderna si nasconderebbe Robin Gunningham, artista britannico nato a Bristol nel 1973. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street art Articoli correlati Reuters ha svelato l’identità dello street artist Banksy attraverso un’inchiestaAttraverso l'inchiesta "In Search of Banksy", Reuters avrebbe svelato la vera identità dell'artista britannico. Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin GunninghamPer oltre vent’anni Banksy è rimasto uno dei più grandi misteri della cultura contemporanea. Tutti gli aggiornamenti su Banksy smascherato Discussioni sull' argomento Banksy smascherato? L’inchiesta shock che potrebbe aver rivelato il volto dietro il mito della street art -; Emma e Rkomi insieme in Vacci Piano: la ballad sui malintesi che graffia l’anima -; Per capire davvero il Duomo di Milano devi camminare sul suo tetto -; Banksy smascherato? L’inchiesta Reuters rivela l’identità dietro il mito della street art. Nel 2008 il Mail on Sunday aveva ragione nell'affermare che Banksy, il più noto street artist mondiale, fosse Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Ma nel frattempo quell'uomo, probabilmente per tutelare l'anonimato che ha contribuito ad alimentare l - facebook.com facebook