Riecco dopo il restauro il Banksy di Venezia Viaggerà per i canali poi tornerà nel suo palazzo

Dopo mesi di lavori di restauro, il murale di Banksy raffigurante un bambino migrante torna visibile a Venezia. L’opera, realizzata nel maggio del 2019 in un palazzo di campo San Pantalon, sarà esposta lungo i canali prima di tornare nella sua collocazione originale. La ripulitura ha permesso di recuperare i dettagli dell’opera, che ora può essere ammirata nuovamente dal pubblico.

Torna a “svelarsi” dopo mesi di restauro il Migrant child, il bambino migrante che lo street artist Banksy ha realizzato sul muro di un palazzo in campo San Pantalon la notte tra l'8 e il 9 maggio 2019. Una delle due opere note dell'artista britannico in Italia, destinato a scomparire con l'alta.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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