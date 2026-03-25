Restauro Palazzo Bastogi nuovi lavori sulla facciata sinistra

A Firenze sono in corso lavori di restauro sulla facciata sinistra di Palazzo Bastogi, sede storica dell’Archivio Storico del Comune. Le operazioni, avviate alcuni mesi fa, stanno per concludersi e interessano la parte esterna dell’edificio situato in via dell’Oriuolo. La fase finale dei lavori prevede interventi di consolidamento e pulitura della facciata.

FIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’ Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase conclusiva. Il Comune di Firenze ha avviato le procedure per completare il recupero del prospetto esterno e delle coperture dell’edificio, dando continuità agli interventi già eseguiti nel 2018. Il cantiere, della durata prevista di 365 giorni, interesserà la facciata sinistra dell’immobile, che presenta attualmente evidenti segni di degrado: esfoliazione degli intonaci e distacchi di elementi decorativi in pietra. Nel precedente lotto di lavori era stata invece riqualificata la porzione destra dell’edificio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistra Articoli correlati Al via il restauro di Palazzo Bastogi, intervento da 250mila euro e un anno di lavori“L’impegno del Comune di Firenze per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-architettonico continua senza sosta”. A Firenze ecco il restauro di Palazzo BastogiFirenze, 10 marzo 2026 - Su proposta dell’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini la giunta ha approvato la delibera relativa...