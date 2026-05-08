Bando per la gestione degli asili di Pisa | Nessun taglio al personale e qualità garantita
Il Comune di Pisa ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento della gestione degli asili nido, con specifiche che prevedono il mantenimento del personale e la garanzia di qualità dei servizi. Tuttavia, questa decisione ha suscitato reazioni di preoccupazione e critiche da parte dei sindacati FP Cgil Pisa, Cub Pisa e Cobas Pisa, così come dai gruppi di opposizione La Città delle Persone e Diritti in Comune.
Il bando di gara pubblicato dal Comune di Pisa per l'affidamento in gestione degli asili nido ha destato preoccupazioni e critiche da parte dei sindacati FP Cgil Pisa, Cub Pisa e Cobas Pisa, insieme ai gruppi di opposizione La Città delle Persone e Diritti in Comune. La contestazione sarebbe.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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