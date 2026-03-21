Giovedì 19 marzo 2026, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti a causa dell’esplosione di un casale nel Parco degli Acquedotti di Roma. I due anarchici stavano preparando un ordigno. A seguito dell’incidente, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo si è riunito al Viminale: si indaga per ricostruire l’obiettivo dell’attentato, le modalità e i possibili complici di Mercogliano e Ardizzone, in passato forse legati ad Alfredo Cospito. L’obiettivo dei due anarchici Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo ha analizzato la natura dell’ordigno che stavano preparando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Si tratta di un congegno a base di fertilizzante, dunque poco stabile per il traposto: l’ipotesi è che l’obiettivo fosse un luogo vicino a quello in cui i due anarchici hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anarchici morti a Roma, le indagini per scoprire il vero obiettivo dell'ordigno e i possibili complici

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Una selezione di notizie su Anarchici morti

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Anarchici morti a Roma, "forse miravano a un obiettivo vicino al casolare esploso" #roma x.com