Entella-Avellino | i convocati di Ballardini

Per la partita tra Entella e Avellino, in programma per la trentesima giornata di Serie BKT, il tecnico Davide Ballardini ha comunicato i nomi dei giocatori convocati. La lista include portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, con nomi come Iannarilli, Missori, Sala, Izzo, Palmiero, Tutino, Russo, D’Andrea, Biasci, Kumi, Sgarbi e altri ancora. La sfida si giocherà oggi in un orario ancora da definire.

In vista del match tra Entella ed Avellino, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: Luca Pandolfi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra. Filippo Reale in seguito ad un fastidio accusato in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Tegola Avellino verso l’Entella, i convocati di BallardiniTempo di lettura: < 1 minutoFilippo Reale salta Virtus Entella–Avellino, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Avellino, Ballardini: "Entella, squadra solida e concreta. Dovremo essere chiari nel gioco"Reduci dalla vittoria contro il Padova, i Lupi sono pronti a sfidare la Virtus Entella domenica 15 marzo, alle ore 15, allo stadio “Enrico... Aggiornamenti e notizie su Entella Avellino i convocati di... Temi più discussi: Virtus Entella-Avellino, prevendita per il settore ospite: le info; Verso Entella-Avellino. Le parole di Davide Bariti; Virtus Entella - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Entella-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini. Entella, Chiappella: Energici e positivi contro l'Avellino. Nel gruppo vedo rinnovato entusiasmoVigilia di gara per la Virtus Entella, impegnata domani contro l'Avellino in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie B. Del match,. tuttomercatoweb.com Avellino, Ballardini ne porta 24 a Chiavari: in 4 saltano l'Entella, ma c'è un recuperoDavide Ballardini ha convocato 24 calciatori per la trasferta di domani a Chiavari contro l'Entella. Rientrano Le Borgne e Tutino dalla squalifica e D'Andrea dopo l'infortunio, out Reale, Pandolfi e F ... msn.com Entella, Chiappella non cambia: avanti con il 3-5-2 contro l'Avellino La Virtus Entella si prepara alla sfida contro l’Avellino e il tecnico Chiappella sembra orientato a confermare il 3-5-2, modulo che nelle ultime settimane ha garantito equilibrio e compatt - facebook.com facebook Virtus Entella-Avellino, le modifiche al traffico nei pressi dello stadio x.com