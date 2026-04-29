Al Campania arriva il talent Ballando On The Road 2026

Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la Tappa Sud, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 12:30 alle ore 19:30.L’evento, giunto alla sua 11ª edizione, rappresenta uno degli.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale CampaniaBallando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania. Il 9 e 10 maggio casting live con Milly Carlucci e i protagonisti di Ballando con le Stelle. 2anews.it

E' il viaggio che molti sognano. Un ON THE ROAD in auto in AMERICA. Ma forse non sapete che non esiste solo il classico "Coast to Coast", ci sono ben 11 possibilità per attraversare l'America e vivere un avventura fantastica. E io ve le mostro tutte. - facebook.com facebook