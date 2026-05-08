BALLANDO ON THE ROAD 2026 | LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI

Ballando On The Road 2026, arrivato alla sua 11ª edizione, ha appena annunciato le prime due tappe del tour. La manifestazione, ideata nel 2015 da una conduttrice e da una casa di produzione, si conferma come un evento dedicato alla scoperta e alla promozione dei talenti della danza in diverse zone del paese. Le tappe di quest'anno vedranno la partecipazione di numerosi talenti e professionisti del settore.

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Ballando On The Road (BOTR), il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale. Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica. Anche per l’edizione 2026, il live casting si presenta con una formula mista, articolata in due fasi: Prima fase – selezione virtuale I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI Notizie correlate Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha già scelto la prima concorrenteAncora impegnata con Canzonissima, Milly Carlucci è già proiettata verso il futuro. Pierpaolo Pretelli, Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ballando On The Road 2026: al via l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza -; Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania; Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania con i casting live di Rai 1; Ballando on the Road 2026: calendario casting, tappe e guida completa. Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa SudScopri tutti i dettagli riguardo Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa Sud . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Carlucci riparte con nuova edizione Ballando On The RoadBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11a edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valoriz ... ansa.it Appena lo vedi, stai già ballando per la stanza e cantando parole a caso... #freestyler #ilcinegico - facebook.com facebook