Secondo un articolo di Il Difforme, nella prossima edizione di Ballando con le stelle potrebbe esserci un cambiamento nel cast di giudici. Si parla di un possibile ritorno di Francesca Fialdini, questa volta in qualità di giudice a bordo campo. Non sono ancora stati confermati i dettagli, né se prenderà il posto di un altro giudice o se si inserirÀ al suo fianco.

Pare che nella prossima edizione di Ballando con le stelle Francesca Fialdini potrebbe tornare ma come giudice a bordo campo: al fianco o al posto di Matano? Francesca Fialdini,seconda classificata aBallando con le stelle, è pronta a tornare a casa. Secondo un’indiscrezione lanciata daOggi, sembrerebbe che la conduttrice voglia rimanere legata al programma di Milly Carlucci e così pare le sia stato offerto un ruolo ad hoc. Ma se aCanzonissimale è stato dato il ruolo da giurata, in questa trasmissione non farà lo stesso, anche perché in ballo c’èun altro nome ed è quello di Cruciani.Così,Oggirivela che Milly starebbe pensando di farla sedere a bordo campo, al fianco di Alberto Matano, oppure a Sara Di Vaira e Rossella Erra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Francesca Fialdini torna ma in una veste diversa: l’indiscrezione

Con due splendide esibizioni, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice in finale! #BallandoConLeStelle

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