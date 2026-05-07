Secondo alcune fonti, Francesca Fialdini sarebbe interessata a tornare come concorrente a Ballando con le stelle. La conduttrice, nota per le sue esperienze in vari programmi televisivi, avrebbe manifestato il desiderio di partecipare alla prossima edizione del talent di danza. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di trattative in corso tra la produzione e il suo team.

Francesca Fialdini sarebbe protagonista di una vera e propria seconda giovinezza televisiva. A raccontarlo è Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, dove si parla del nuovo momento d’oro professionale della conduttrice Rai, sempre più centrale nei programmi firmati da Milly Carlucci. Il ruolo decisivo di Milly Carlucci nella rinascita TV. Secondo quanto riportato dal settimanale, Francesca Fialdini starebbe vivendo una fase particolarmente positiva della sua carriera grazie alla collaborazione con Milly Carlucci, che l’avrebbe voluta prima in pista e poi in giuria. Dandolo racconta infatti come la conduttrice toscana abbia trovato nuova visibilità e centralità televisiva proprio attraverso i format della Carlucci, tra esperienze da concorrente e ruoli sempre più rilevanti.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Francesca Fialdini vuole tornare a Ballando: l’indiscrezione

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice in sala prove #ballandoconlestelle

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