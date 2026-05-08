Bagnoli Film Festival Orme miglior cortometraggio della 4a edizione

Durante la quarta edizione del Bagnoli Film Festival, il cortometraggio intitolato “Orme”, diretto da Agostino Devastato, si è distinto vincendo il premio come miglior cortometraggio. La manifestazione, dedicata alla promozione di produzioni cinematografiche brevi, si è svolta nel quartiere di Bagnoli e ha visto la partecipazione di diversi registi emergenti. La premiazione si è svolta nel corso della serata conclusiva, alla presenza di pubblico e giurati.

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Nelle motivazioni, la Giuria Tecnica composta da Michela Mancusi, Emanuele Palamara e Nando Paone ha sottolineato “la potenza di un sogno” posta al centro della narrazione attraverso l’immagine simbolica di “un padre e una figlia separati da un vetro che faticano a comunicare”. Il corto affronta il tema dell’elaborazione del lutto attraverso “un racconto potente, asciutto e crudo”, distinguendosi per l’originale struttura narrativa, la direzione degli attori e l’attenzione alla fotografia e alla scenografia. Una menzione particolare è stata inoltre riservata agli autori della colonna sonora. Menzione Speciale a “Camera con vista” di Mario Porfito.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bagnoli Film Festival, “Orme” miglior cortometraggio della 4a edizione Notizie correlate Girl di Shu Qi premiato come Miglior film della 23esima edizione di Asian Film Festival. Il video di Amica.it(askanews) – È andato a Girl di Shu Qi, nota e bellissima attrice taiwanese che firma il suo esordio alla regia, presentato in concorso a Venezia 82,... Al via la quarta edizione del Bagnoli Film FestivalPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bagnoli Film Festival, ritorna a La Perla; Bagnoli Film Festival. EVENTO - Bagnoli Film Festival: Orme miglior cortometraggio della 4a edizione, domenica 10 maggio atteso Massimiliano GalloOrme di Agostino Devastato si è aggiudicato il premio Miglior Cortometraggio nella serata d’apertura della 4a edizione del Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione art ... napolimagazine.com Al via la quarta edizione del Bagnoli Film FestivalPromuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Nasce da questa necessità il Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione ar ... napolitoday.it #bagnolifilmfestival Oggi alle 18 al Cinema La Perla inizia la quarta edizione del Bagnoli Film Festival con la proiezione dei cortometraggi che verranno valutati dalla giuria composta da Michela Mancusi (Zia Lidia Social Club), Emanuele Palamara (regista), N - facebook.com facebook