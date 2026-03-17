Durante i primi anni Novanta, durante la guerra in Bosnia Erzegovina, alcuni italiani sono stati coinvolti in attività violente come i cosiddetti “Safari dell’orrore”, dove civili innocenti venivano colpiti a distanza. Tra loro si menziona un imprenditore italiano molto noto, che ancora si vede in televisione, associato a queste operazioni. Recentemente, si è parlato di attacchi di cecchini nel weekend a Sarajevo, con vittime di varia età.

Ci sarebbe anche un “imprenditore italiano molto famoso, che a volte si vede ancora in televisione” tra gli italiani che nei primi anni Novanta, durante la guerra nell’ex Jugoslavia, andavano in Bosnia Erzegovina e pagavano per sparare a distanza su civili inermi nei cosiddetti “Safari dell’orrore”. Lo riferisce un testimone intervistato dallo scrittore Ezio Gavazzeni nel libro “I cecchini del weekend” (PaperFirst), uscito in libreria in questi giorni. Il libro raccoglie testimonianze e documenti che aprono uno squarcio di luce su quell’agghiacciante vicenda rimasta nascosta fino a poche settimane. È stato lo stesso Gavazzeni a presentare l’esposto alla Procura di Milano da cui è partita l’inchiesta sul caso, che per il momento contra tre indagati. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cecchini del weekend a Sarajevo, fiocchi rosa o azzurri per chi sparava ai bambini

Articoli correlati

Cecchini di Sarajevo, spuntano una società di security per i safari e retroscena horror: i fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamascaMilano, 17 marzo 2026 – Una “società di security” milanese con “forti contatti con l’estero”, che negli anni ’90 avrebbe raccolto “le adesioni” degli...

I cecchini italiani del weekend a Sarajevo per uccidere bambini: ecco il primo indagatoÈ un uomo di 80 anni, un ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone, il primo indagato nell'inchiesta sui cosiddetti "cecchini del...

Tutto quello che riguarda Cecchini del weekend a Sarajevo fiocchi...

Temi più discussi: Cecchini italiani a Sarajevo: l’agenzia milanese che reclutava arcieri e il bossolo come trofeo; Cecchini a Sarajevo, un testimone: Così partiva il reclutamento da Milano, base in un magazzino; A Trieste ho individuato dove cenavano e dormivano i cecchini che andavano a Sarajevo a uccidere i civili; Safari umani a Sarajevo, un super manager tra i cecchini di guerra: Ricchi e annoiati. Due nuovi indagati.

Sarajevo, sulle tracce dei civili italiani cecchini del weekend nel Safari dei BalcaniUn cecchino ti guarda, ti misura, vede ogni tuo capello. Poi miravano alla spina dorsale, non per ucciderci, ma per lasciarci invalidi per tutta la vita. Ma il mio cecchino non mi ha ancora trovato. tgcom24.mediaset.it

I cecchini del weekend: il libro di Ezio Gavazzeni su una delle pagine più oscure della guerra civile in BosniaIl libro di Ezio Gavazzeni svela come occidentali pagassero per sparare contro i civili di Sarajevo durante la guerra civile bosniaca ... ilfattoquotidiano.it

Sarajevo, i “cecchini del weekend” e i bossoli colorati: premi per chi uccideva bambini #sarajevo x.com

"I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo" di Ezio Gavazzeni Durante l’assedio di Sarajevo (1992-96) ricchi stranieri provenienti da tutti i Paesi occidentali, tra questi molti italiani, hanno pagato somme ingenti per affiancare i cecchini dell’ - facebook.com facebook