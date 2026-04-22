Azione Grasso | Con Italia alla guida regionale fase nuova per il partito in Sicilia

La direzione nazionale di Azione ha scelto il sindaco di Siracusa come nuovo commissario regionale in Sicilia, in seguito alle dimissioni del precedente responsabile. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo l’assemblea del partito, che ha approvato la nomina. La figura incaricata guiderà il partito nell’isola nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la presenza territoriale e prepararsi alle future sfide politiche.

La direzione nazionale di Azione ha nominato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commissario regionale del partito in Sicilia, dopo le dimissioni del precedente vertice. Una scelta che, secondo il segretario provinciale messinese Letterio Grasso, segna l’avvio di una fase nuova per.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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