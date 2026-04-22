Azione nomina Francesco Italia commissario del partito in Sicilia

La direzione nazionale di Azione ha annunciato la nomina del sindaco di Siracusa come commissario regionale in Sicilia. La scelta riguarda un rappresentante del partito incaricato di coordinare le attività e le iniziative a livello regionale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla stessa direzione, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui compiti specifici di questa posizione.

La direzione nazionale di Azione ha nominato il sindaco di Siracusa Francesco Italia commissario regionale del partito in Sicilia. A lui viene affidata la guida di questa delicata fase di riorganizzazione in vista di importanti appuntamenti elettorali. "Una scelta che riflette la fiducia nella.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Clamoroso ad Azione, Massimo Seri è nominato commissario straordinario. Il partito torna a centrosinistra?ANCONA – Prosegue l’incredibile telenovela che vede come protagonista il partito di Azione Marche. Martina Bonci soddisfatta della nomina di Massimo Seri a commissario di Azione: «Gran felicità»La delegata nazionale di Ancona del partito, assieme ad altri "dissidenti" della provincia, non ha mai nascosto la sua forte contrarietà alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Azione nomina Francesco Italia commissario del partito in Sicilia; Fratelli d’Italia, Mattesini nuovo presidente provinciale: ecco il direttivo; ALTERNATIVA POPOLARE | Francesco Frank Caracuta coordinatore della campagna elettorale per Comites, CGIE e Parlamento (Circoscrizione Estero Europa). San Francesco patrono d’Italia. Il 4 ottobre torna festa nazionale. Proietti: Una gioia immensaFar tornare il giorno di san Francesco, Patrono d’Italia, festa nazionale, come lo era fino al 1977. L’aula della Camera ha iniziato la discussione generale di un disegno di legge che potrebbe ... lanazione.it Con San Francesco l’Italia si regala la dodicesima festività mentre l’economia arrancaLa Camera ha approvato l'introduzione di una festa nazionale, la dodicesima: il 4 ottobre, giorno di san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La legge è passata con 247 voti favorevoli, otto astenuti ... ilfoglio.it TRIS Siracusa. . “Merito di tutta la politica”. Così il sindaco Francesco Italia commenta la notizia dello sblocco dei finanziamenti per il nuovo ospedale di Siracusa. - facebook.com facebook