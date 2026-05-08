Negli ultimi tempi, alcuni gruppi di sinistra e collettivi hanno organizzato manifestazioni di protesta contro gli Stati Uniti, sostenendo cause legate a regimi comunisti. Nonostante il cambio di governi nel corso degli anni, queste manifestazioni sono continuate, con alcuni esponenti che si sono schierati a favore di determinate dittature e contro le democrazie occidentali. Le proteste si sono svolte in diverse città, attirando l’attenzione di media e cittadini.

Passano gli anni, cambiano i governi ma la sinistra non perde il vizio di manifestare a sostegno delle dittature comuniste e contro le democrazie. Ieri, in occasione della visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, è andata in scena una competizione tutta interna alla sinistra - tra Avs, collettivi e pro Pal - per scendere in piazza contro la sua presenza in Italia. Già dalla mattina il partito di Fratoianni e Bonelli ha organizzato un presidio in via della Conciliazione (appena fuori Città del Vaticano) in concomitanza con la visita di Rubio al Papa a cui hanno preso parte i deputati e i senatori di Alleanza Verdi e Sinistra per lanciare il un messaggio: "No alla guerra, sì alla pace".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avs, gruppi pro Pal e collettivi. A sinistra fanno a gara per protestare contro gli Usa

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