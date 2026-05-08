Avis Modena | plasma in calo nel primo trimestre serve costanza

Nel primo trimestre, la donazione di plasma presso le strutture di Avis a Modena ha mostrato una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione del plasma si distingue da quella del sangue, anche se i motivi di questa differenza non sono specificati. Restano da capire come i dati di aprile possano incidere sui risultati complessivi del secondo trimestre e quali strategie saranno adottate per mantenere costante il numero di donazioni.

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? Domande chiave Perché il calo del plasma è diverso dal calo del sangue? Come influenzerà il dato di aprile i risultati del secondo trimestre? Chi deve garantire la disponibilità delle scorte durante l'estate? Cosa comporta per i territori vicini la stabilità di Modena??? In Breve Sangue intero in crescita dell'1,5% con 7.970 unità registrate nel primo trimestre 2026. Plasma da aferesi calato del 4,0% raggiungendo le 7.100 unità nel primo trimestre. Campagna regionale Vacanza prenotat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis Modena: plasma in calo nel primo trimestre, serve costanza Notizie correlate Plasma: Forlì-Cesena vola con il +20% di donazioni nel primo trimestre? Domande chiave Come ha fatto la provincia a superare la media regionale? Perché le donazioni di sangue intero sono diminuite nonostante i donatori?... Avis, appello ai donatori : "Il trend è in ripresa, ma serve costanza"Mentre l’Emilia-Romagna conferma la propria autosufficienza rispetto alle donazioni di sangue e riesce a garantire supporto alle regioni carenti, nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Avis, appello ai donatori : Il trend è in ripresa, ma serve costanza; Dalla Bassa modenese a Capo Nord, la pedalata solidale di Enrico; Avis appello ai donatori | Il trend è in ripresa ma serve costanza. Avis, appello ai donatori : Il trend è in ripresa, ma serve costanzaLa presidente Storione: Vogliamo sostenere anche i territori vicini a Modena. La Regione lancia la campagna per spingere a prenotarsi prima dell’estate. ilrestodelcarlino.it Avis, da 75 anni in prima linea : Abbiamo oltre 7.500 donatori: sono un esempio di altruismoModena, 23 marzo 2025 – Per Avis Modena non è semplicemente il bilancio del 2024, ma un modo per riaffermare le radici e i valori di una grande famiglia. L’associazione di donatori volontari di sangue ... ilrestodelcarlino.it Si è svolto Domenica 26/04 il 4°to appuntamento del "7° Monari Test Match", Torneo Nazionale di calcio giovanile patrocinato da Comune di Modena e CSI aveva l'importante scopo di beneficenza di aiutare AVIS Modena. Ad aiutare la Monari N facebook