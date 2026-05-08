Avis ha lanciato un appello ai donatori, sottolineando che il numero di donazioni sta tornando a crescere, ma è necessario mantenere una presenza costante. Nel frattempo, l’Emilia-Romagna ha confermato di essere autosufficiente per quanto riguarda le donazioni di sangue. L’organizzazione chiede di continuare a donare regolarmente per garantire la disponibilità di sangue e plasma.

Mentre l’ Emilia-Romagna conferma la propria autosufficienza rispetto alle donazioni di sangue e riesce a garantire supporto alle regioni carenti, nel primo trimestre di quest’anno, i dati registrati nella provincia di Modena sembrano attestarsi sui numeri dello stesso periodo del 2025, che aveva fatto segnare un calo rispetto ai risultati dell’anno precedente. Stando ai dati diffusi dalla regione, infatti, nei primi tre mesi del 2026, Modena registra un andamento complessivamente stabile della raccolta, con 15.070 unità complessive rispetto alle 15.246 dello stesso periodo del 2025 (-1,2%). Nel dettaglio, si evidenzia una contrazione della raccolta del plasma da aferesi, scesa da 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis, appello ai donatori : "Il trend è in ripresa, ma serve costanza"

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