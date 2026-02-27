Avis Lecco assemblea annuale | 406 nuovi donatori nel 2025 più di 700 i benemeriti

Sabato 21 febbraio si è riunita l’assemblea annuale di Avis Lecco, con la partecipazione degli associati presso l’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco. Durante l’incontro sono stati presentati i dati relativi alle attività svolte nel corso dell’anno, con particolare attenzione ai nuovi donatori e ai riconoscimenti ai sostenitori più attivi, offrendo un quadro aggiornato delle iniziative e dei risultati raggiunti.

Si è svolta sabato 21 febbraio, presso l'Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco, l'assemblea annuale degli associati di Avis Comunale Lecco. Un appuntamento che ha messo al centro i risultati del 2025 e le prospettive per l'anno in corso, confermando la solidità dell'associazione sul