In regione, si ripete il problema della carenza di plasma, mentre le donazioni continuano a essere effettuate. Tuttavia, parte di questo plasma viene poi smaltito tra i rifiuti, nonostante l'appello social dell'Avis Marche per incentivare le donazioni. La situazione mette in luce un paradosso tra la richiesta di plasma e la gestione dei materiali donati.

ANCONA Sapete qual è il paradosso dei paradossi in questa allucinante vicenda che ha sconvolto il sistema di donazioni nelle Marche? È che in regione il plasma manca. Almeno così viene raccontato dall’Avis territoriale attraverso campagne social, appelli, interviste e testimonianze di giovanissimi donatori modello. Il video-appello «Per il 2026 l’obiettivo della nostra associazione è soprattutto quello di lavorare sul plasma, carente a livello nazionale e soprattutto nelle Marche». L’ha certificato il presidente regionale Avis, Daniele Ragnetti, in un video girato in occasione della Festa del Ringraziamento - che si è svolta a Loreto il 7 dicembre scorso - e pubblicato sulla pagina Instagram dell’Associazione. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Donate il plasma, manca». Ma poi viene buttato nei rifiuti: l'appello social dell?Avis Marche e il cortocircuito che tradisce i donatori

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