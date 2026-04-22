Il lungo cammino della Costituente al Circolo della Stampa il convegno promosso dall' ANPI Avellino in occasione del 25 aprile

Da avellinotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale dell’ANPI di Avellino ha organizzato un incontro intitolato “Dal 25 aprile 1945 al 2 luglio 1946: il lungo cammino della Costituente”. L’evento si è svolto presso il Circolo della Stampa ed è stato promosso dall’associazione per ricordare e analizzare il percorso che ha portato alla nascita della Costituzione italiana. La discussione ha coinvolto diverse personalità del settore storico e civile.

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale ANPI di Avellino promuove un incontro di alto profilo civile e storico dal titolo: “Dal 25 aprile 1945 al 2 luglio 1946: il lungo cammino della Costituente”.L’evento, che vedrà in dialogo il Vicepresidente Provinciale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Referendum Giustizia, "La mia bandiera" e le ragioni del sì al Circolo della Stampa di AvellinoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...

“Il calcio femminile tra cambiamento storico ed esperienza personale”: il webinar promosso dall'Aiac Marche in occasione della festa della donnaANCONA – Anche per questo 2026, il gruppo Aiac Marche organizza il consueto webinar in occasione della Festa della Donna.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il Valtiberina Tennis verso il debutto nella D1 femminile; Arthur Fils resta umile: L’ultima volta che ho giocato contro Alcaraz mi ha stracciato, non posso paragonarmi a lui e a Sinner.

Circolo della Stampa pisana. Il sottosegretario all’Editoria apre il ciclo di incontri pubbliciSarà un pisano doc a inaugurare la stagione degli incontri con personaggi del mondo del giornalismo e non solo che saranno organizzati dal Circolo della stampa, associazione creata da poco ed aperta a ... lanazione.it

circolo della stampa il lungo cammino dellaCircolo della stampa. Storie e volti: i sei eletti. Poi gli 80 anni della VuelleDal vice prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana al rumorista del cinema. Ecco svelati i nomi dei pesaresi che riceveranno il riconoscimento. ilrestodelcarlino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.