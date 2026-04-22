Il lungo cammino della Costituente al Circolo della Stampa il convegno promosso dall' ANPI Avellino in occasione del 25 aprile
In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale dell’ANPI di Avellino ha organizzato un incontro intitolato “Dal 25 aprile 1945 al 2 luglio 1946: il lungo cammino della Costituente”. L’evento si è svolto presso il Circolo della Stampa ed è stato promosso dall’associazione per ricordare e analizzare il percorso che ha portato alla nascita della Costituzione italiana. La discussione ha coinvolto diverse personalità del settore storico e civile.
In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale ANPI di Avellino promuove un incontro di alto profilo civile e storico dal titolo: “Dal 25 aprile 1945 al 2 luglio 1946: il lungo cammino della Costituente”.L’evento, che vedrà in dialogo il Vicepresidente Provinciale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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