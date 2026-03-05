Referendum Giustizia La mia bandiera e le ragioni del sì al Circolo della Stampa di Avellino

Un incontro si terrà al Circolo della Stampa di Avellino promosso dall'Associazione La Mia Bandiera, Comitato per il Sì, per discutere le ragioni a favore del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa vuole approfondire le motivazioni della campagna del sì e coinvolgere i partecipanti nel dibattito. L'evento è aperto a chi desidera conoscere meglio le proposte in vista del voto.

L'Associazione LA MIA BANDIERA Comitato per il SI organizza un incontro sulle ragioni del sì in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'evento si svolgerà oggi, giovedì 5 marzo, alle ore 18.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino. Partecipano: Vincenzo Quintarelli, Edoardo Fiore, Luigi Bobbio, Luigi Petrillo, avvocato; Gianfranco Rotondi, deputato della Repubblica.