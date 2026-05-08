Avellino Nargi | La città non chiede privilegi chiede di essere collegata

A Avellino, i cittadini lamentano da tempo una mancanza di collegamenti efficienti con le altre città. La distanza si sente non solo nel viaggio, ma anche nella possibilità di raggiungere facilmente luoghi di lavoro o di studio. Il problema riguarda principalmente le infrastrutture di trasporto, che vengono considerate insufficienti per soddisfare le esigenze quotidiane della comunità. La richiesta principale è di migliorare le connessioni senza chiedere privilegi, ma soltanto un servizio più adeguato.

Avellino è una città che da troppo tempo vive una distanza. Non solo geografica.La percepiscono i cittadini quando devono spostarsi per lavoro o per studio. La conoscono le imprese che incontrano difficoltà a investire in un territorio poco connesso. La vivono ogni giorno i giovani che partono e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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