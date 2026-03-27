Un rappresentante locale ha condiviso sui social un messaggio in cui descrive un sentimento di entusiasmo legato a un progetto di sviluppo urbano. Ha sottolineato che questa energia si manifesta chiaramente nelle reazioni delle persone, attraverso i loro sguardi, le interazioni e le proposte che vengono avanzate. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto o le caratteristiche del progetto stesso.

“C’è un entusiasmo che non si può fingere - scrive Laura Nargi sui canali social - e quando nasce attorno a un’idea di città, si vede subito: negli sguardi, nelle presenze, nelle parole, nelle proposte. In questo mese non ci siamo limitati ad ascoltare. Abbiamo raccolto energia attiva, contributi veri, idee, bisogni, visioni. Abbiamo incontrato persone, associazioni, competenze. E soprattutto abbiamo registrato una cosa semplice ma potente: Avellino ha voglia di esserci.” '"Adesso si entra nel vivo - afferma - da questa settimana, tutte quelle proposte iniziano a diventare metodo, confronto, direzione. Le discuteremo in tavoli dedicati, aperti, concreti, operativi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Siamo Avellino, Nargi: "Stiamo costruendo un progetto di città"

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