Amministrative 2026 Passaro | Avellino non è un palcoscenico elettorale | è una città che chiede responsabilità
Passaro afferma che Avellino non deve essere considerata solo un palcoscenico elettorale, ma una città che chiede responsabilità. La città vive un clima di incontri e strategie politiche, spesso concentrate sugli equilibri tra partiti, piuttosto che sulle esigenze concrete dei cittadini. Le discussioni ruotano attorno alle alleanze e alle candidature, lasciando in secondo piano i problemi reali di Avellino. La sua posizione invita a guardare oltre le tensioni politiche e a concentrarsi sul benessere della comunità locale.
“In vista delle prossime elezioni amministrative, Avellino si trova ancora una volta al centro di incontri, tavoli politici, dichiarazioni e strategie costruite più sugli equilibri interni ai partiti che sulle reali necessità del territorio. Si discute di candidature e percentuali, si rincorrono alleanze e comunicati, ma intanto la città continua a fare i conti con problemi concreti che incidono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini. Le criticità sono evidenti e diffuse: strade dissestate, marciapiedi impraticabili, sistemi di sicurezza spesso non funzionanti, immobili pubblici in condizioni di degrado.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
