Avellino-Modena | i Lupi ci provano – presentazione della sfida della 38ª giornata al Partenio-Lombardi

Stasera alle 20.30 al Partenio-Lombardi si disputa la partita tra Avellino e Modena, penultima giornata del campionato. La squadra di casa, reduce da alcune difficoltà, cerca di ottenere una vittoria per migliorare la classifica. Il Modena arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i Lupi tentano di rialzare la testa in un momento complicato. La sfida tra le due formazioni si presenta come un’occasione importante per entrambe.

Avellino, 8 maggio 2026 – Stasera alle 20.30 al Partenio-Lombardi arriva il Modena. L'Avellino è mezzo rotto, ma è ancora in piedi. E finché sei in piedi, giochi.La situazione in classificaLa matematica non mente, ma neanche consola. Quarantasei punti, stesso identico mucchio con Cesena, Mantova.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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