Venezia–Avellino ecco le formazioni ufficiali del match
Le formazioni ufficiali di Venezia-Avellino sono state annunciate prima della partita che si gioca allo Stadio Pier Luigi Penzo. Sono state confermate alcune scelte dei tecnici, ma ci sono anche alcune sorprese nelle formazioni. La partita si gioca in un momento importante per entrambe le squadre, con possibilità di influenzare la posizione in classifica.
Le scelte definitive dei due allenatori per la 28ª giornata di Serie BKT, in campo stasera, martedì 3 marzo 2026 alle ore 20 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Dagasso, Busio, Doumbia, Sagrado; Kike Perez, Casas.A disposizione: Plizzari, Korac, Haps, Adorante, Yeboah, Farji, Venturi, Lella, Lauberbach, Bohinen, Sidibé, Pietrelli.Allenatore: G. Stroppa. AVELLINO (5-3-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Reale, Fontanarosa; Kumi, Palumbo, Sounas; Insigne, Tutino.A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Sala, Patierno, Russo, D’Andrea, Biasci, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Sassi.Allenatore: D. Ballardini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
