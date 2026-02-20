Bilanci ACS 2023-2025 | nodo cruciale per il futuro dei lavoratori ad Avellino
Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, ha annunciato che i bilanci di ACS per il triennio 2023-2025 potrebbero essere approvati di nuovo. La decisione si basa sulla necessità di garantire servizi più efficienti e tutela occupazionale. Durante l'incontro con i sindacati, sono state discusse le future strategie per mantenere i posti di lavoro e migliorare la gestione. La questione rimane delicata e richiede un’attenta analisi prima di eventuali decisioni definitive. La discussione continuerà nelle prossime settimane.
L’amministrazione commissariale valuta nuove approvazioni dei bilanci per evitare la liquidazione e tutelare i dipendenti della società partecipata Avellino – Giuliana Perrotta, commissario straordinario al Comune di Avellino, ha illustrato ai sindacati la possibilità di riapprovare i bilanci di ACS relativi agli anni 2023, 2024 e 2025. L’obiettivo è chiaro: scongiurare la liquidazione della municipalizzata e salvaguardare i posti di lavoro di chi quotidianamente controlla la sosta e custodisce i beni di Palazzo di Città. Nei giorni scorsi i dipendenti avevano proclamato lo stato di agitazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
