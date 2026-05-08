Avellino basta un’autorete | il Partenio festeggia playoff e vittoria

Nella partita giocata allo stadio di Avellino, una propria rete permette alla squadra di vincere e conquistare un posto nei playoff. La squadra di casa ha mantenuto la concentrazione per tutta la durata dell’incontro, e al termine ha festeggiato con i tifosi presenti. La vittoria è arrivata dopo 90 minuti di gioco, con il pubblico che ha esultato al momento del gol decisivo.

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