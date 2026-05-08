Avellino basta un’autorete | il Partenio festeggia playoff e vittoria
Nella partita giocata allo stadio di Avellino, una propria rete permette alla squadra di vincere e conquistare un posto nei playoff. La squadra di casa ha mantenuto la concentrazione per tutta la durata dell’incontro, e al termine ha festeggiato con i tifosi presenti. La vittoria è arrivata dopo 90 minuti di gioco, con il pubblico che ha esultato al momento del gol decisivo.
Il Partenio-Lombardi trattiene il fiato per 90 minuti, poi si scioglie in un boato che vale quasi quanto il gol decisivo. L’Avellino fa il suo dovere contro il Modena, piegando i canarini 1-0 grazie a un’autorete di Bagheria nel finale di primo tempo.Ma la notizia che cambia il volto della serata.🔗 Leggi su Today.it
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