Basta un gol degli anghiaresi per battere l’Affrico Sbardella lancia la Baldaccio Una vittoria con vista playoff

Gli anghiaresi hanno vinto 1-0 contro l’Affrico grazie a un gol di Sbardella. La partita si è giocata tra le formazioni di Baldaccio bruni e Affrico, con i primi che hanno schierato Donini, Piccinelli, Del Siena, Mambrini, Giorni, Beretti, Hajiri, Giovagnini, Sbardella, Gorini e Bartoccini. La sfida si è conclusa con una vittoria che avvicina i bruni alla qualificazione ai playoff.

BALDACCIO BRUNI: Donini, Piccinelli, Del Siena, Mambrini (53' Quadroni), Giorni (50' Beers), Beretti, Hajiri (63' Monini), Giovagnini, Sbardella (80' Mariotti), Gorini, Bartoccini. All.: Pierfrancesco Battistini. AFFRICO: Mariotti, Vaccari, Bargellini (85' Casati), Nuti (60' Fantechi), Longo, Fantechi, Sidibe, Mazzanti, Gigli (75' Bianchi), Papini (50' Cardoso), Vaggioli. All.: Andrea Bertini. Arbitro: Venuti di Valdarno. Rete: 64' Sbardella. Note: Ammoniti Del Siena, Gorini, Papini. ANGHIARI – Vittoria di misura per la Baldaccio che sale ancora in classifica affermandosi con forza nella colonna sinistra del girone B di Eccellenza Toscana.