Avanti con i cantieri del Brt | partono i lavori in via Andrea da Bari e via Brigata Regina

Da lunedì 11 maggio sono iniziati i lavori per la realizzazione del BRT in via Andrea da Bari e in via Brigata Regina. I cantieri resteranno aperti fino all’11 giugno, secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune. L’avvio degli interventi riguarda due delle aree in cui si sta procedendo con la realizzazione della nuova linea di trasporto pubblico. I lavori sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali dell’amministrazione comunale.

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Si aprono due nuovi fronti nei cantieri per la realizzazione del Brt a Bari. Da lunedì 11 maggio, infatti, prenderanno il via gli interventi in via Andrea da Bari e in via Brigata Regina: i lavori, secondo il cronoprogramma del Comune, andranno avanti fino all'11 giugno.Il cantiere in via Andrea.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cantieri Brt, partono i lavori per lo 'snodo' di via Quintino Sella Bari, cantieri e divieti: traffico in tilt tra Brt e lavori stradaliIl navigatore satellitare dei telefonini ieri mattina segnava tratto rosso su corso Vittorio Veneto. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il futuro della Statale 16, cantieri in corso: La fine nel 2027. Sul progetto 'Variante' sì a commissario; Agostini punta sulla continuità: Porteremo avanti l’eredità di Ciotti. Telera:Avanti con i cantieri per l’Alta velocità Bari-Napoli, i primi benefici già a giugnoPasso dopo passo, chilometro dopo chilometro, verso la realizzazione della linea Alta capacità e Alta velocità Bari-Napoli. Dopo vari slittamenti, il nuovo termine per il completamento dell’opera ... bari.repubblica.it SS100 Bari–Taranto e Variante di Bari, il Commissariamento dei cantieri a rilento è ufficiale: ora è caccia alle risorseLa Variante di Bari, in particolare, rappresenta un'opera centrale per snellire il traffico urbano sulla SS16, separando il flusso locale da quello di attraversamento e migliorando i collegamenti con ... lagazzettadelmezzogiorno.it Promo Trapunta BAMBUSA in fibre ecologiche e naturali al 100% Via Andrea da Bari 87 320 016 4529 facebook