A Bari, le recenti chiusure di alcune strade per i lavori del sistema di trasporto rapido di massa hanno causato rallentamenti significativi nel traffico. I veicoli si sono accumulati in lunghe code lungo corso Vittorio Veneto, dove il navigatore segnalava un tratto molto congestionato. La situazione è peggiorata a causa delle numerose restrizioni e divieti temporanei che hanno interessato diverse zone della città.

Il navigatore satellitare dei telefonini ieri mattina segnava tratto rosso su corso Vittorio Veneto. Auto in coda col serpentone stretto, lungo e lento dovuto ai lavori per il Brt. Ma a peggiorare i tempi dell'incedere delle auto c'hanno pensato anche i cantieri per il rifacimento dell'asfalto in via Goiacchino Murat e i lavori per l'allargamento del marciapiede (lato destro) e la realizzazione della corsia, sempre per il passaggio degli autobus veloci, in via Quintino sella. Muoversi nelle ore di punta tra divieti e la giungla di opere in costruzione a Bari è un'impresa. Anche per i mezzi pubblici. E lo è soprattutto nelle zone centrali, da Murat al Libertà, da Carrassi a Madonnella (senza dimenticare i cantieri che caratterizzano i lunghi vialoni, a partire da via Caldarola, a Japigia). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, cantieri e divieti: traffico in tilt tra Brt e lavori stradali

Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a JapigiaContinuano i cantieri Brt nel quartiere Japigia: , finalizzata a consentire l’avanzamento dei lavori.

Cantieri Brt, nuovi lavori in centro e nel quartiere Japigia: scattano i divietiI cantieri, in questa fase, interessano contemporaneamente cinque punti nevralgici della città: il quartiere Japigia e la zona della Fiera del...

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Caos viabilità a Bari, cantieri da Japigia al centro: divieti e strade chiuseLa città di Bari è sempre di più un cantiere a cielo aperto. E nei prossimi giorni partiranno altri lavori relativi ai sottoservizi in quasi tutti i quartieri della città, che si sommano ai diversi ... quotidianodipuglia.it

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