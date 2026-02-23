Cantieri Brt partono i lavori per lo ' snodo' di via Quintino Sella

I lavori per lo 'snodo' di via Quintino Sella sono iniziati a causa della realizzazione delle corsie Brt. Il cantiere richiede modifiche temporanee alla viabilità, con un'ordinanza attiva fino al 23 marzo. Durante questo periodo, alcune strade subiranno restringimenti o deviazioni per permettere le operazioni. La modifica alla circolazione mira a garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini mentre si completano le nuove infrastrutture. La zona sarà interessata da disagi limitati fino al termine dei lavori.

Proseguono i lavori in città per la realizzazione delle corsie Brt. Da oggi, fino al 23 marzo, è in vigore un'ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale su via Quintino Sella, finalizzata a consentire l’avanzamento del cantiere. La scadenza del 30 giugno, per il completamento dell'intero percorso di 24 km su cui viaggeranno i mezzi elettrici del Bus Rapid Transit, impone un ritmo serrato nella realizzazione degli interventi. Il rispetto del cronoprogramma rappresenta condizione necessaria per accedere ai fondi del Pnrr che, per questa opera, ammontano a 159 milioni di euro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

