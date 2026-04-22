Gli autotrasportatori della regione Piemonte stanno organizzando un blocco delle attività per protestare contro la mancanza di interventi da parte del governo. La decisione arriva in risposta a una crisi economica che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese del settore. La mobilitazione è prevista a breve e coinvolge diverse aziende di trasporto che intendono far sentire la propria voce.

Gli autotrasportatori piemontesi si preparano a un blocco delle attività per denunciare l’assenza di interventi governativi a fronte di una crisi economica che minaccia la sopravvivenza delle imprese. La decisione, presa da Unatras insieme a Confartigianato Trasporti, mette in guardia contro una paralisi della distribuzione merci e delle derrate alimentari nelle prossime settimane. Il movimento di protesta nasce dalla necessità di rispondere a un contesto operativo deteriorato, dove i costi energetici e le pressioni fiscali stanno erodendo i profitti del settore. Le modalità e le date specifiche dell’interruzione del servizio saranno stabilite nei prossimi giorni, seguendo le regole previste dal codice di autoregolamentazione dello sciopro del comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, autotrasportatori pronti al blocco: rischio crisi merci

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