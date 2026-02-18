Autostrada A11 | tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini chiuso stanotte

La chiusura del tratto dell’autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini è avvenuta questa notte a causa di lavori di emergenza. La causa del blocco è stata una perdita d’acqua improvvisa che ha compromesso la carreggiata. La polizia stradale ha disposto percorsi alternativi per evitare congestioni. I conducenti devono seguire le indicazioni e pianificare i loro spostamenti in anticipo. La riapertura è prevista per le prime ore del mattino, ma resta da verificare lo stato della strada.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, immettersi sulla SP26 via Camporcioni verso Montecatini e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.