Incidente a Torino Centro | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata

Una vettura si è ribaltata in carreggiata dopo uno scontro tra due auto all’incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. La collisione, avvenuta questa mattina, ha causato disagi alla circolazione e coinvolto anche un motorino che transitava in quel momento. I conducenti sono usciti illesi, ma la polizia ha chiuso temporaneamente la strada per i rilievi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Smart ForFour e una Fiat Panda. Quest'ultima si è ribaltata in carreggiata dopo impatto. Due persone sono state trasportate, entrambe in condizioni non gravi, negli ospedali Maria Vittoria e Gradenigo dai sanitari del 118 Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal vicino distaccamento di corso Regina Margherita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che stanno cercando di capire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

