Auto in fiamme nell' area di sosta dell' A4 | incendio domato dai vigli del fuoco

Nel primo pomeriggio di venerdì, un’auto è andata in fiamme nell’area di sosta tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda lungo l’autostrada A4. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non si sono registrati feriti o altri veicoli coinvolti nell’episodio. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si interveniva per domare le fiamme.

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Un po' di apprensione in A4 nel primo pomeriggio di venerdì, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda.Poco prima delle 14.30, nell'area di sosta Val di Sona Ovest, in direzione Milano, una vettura è andata a fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e sono stati allertati i vigili del.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Incendio di sterpaglie a Pontresina, domato dai vigili del fuocoUn incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di lunedì in Engadina, a Pontresina, lungo Via da la Staziun, poco dopo le 16. Auto in fiamme nell'area di servizio, rapido intervento dei Vigili del fuoco: nessun feritoUna squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta giovedì pomeriggio lungo la corsia nord dell'A14, nel tratto compreso tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto in fiamme nell'area di servizio, rapido intervento dei Vigili del fuoco: nessun ferito; Auto in fiamme nel parcheggio del Centro Torri, intervento dei vigili del fuoco; Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata un’altra vettura; Morire a diciannove anni tra le fiamme dell’auto: l’incidente e l’allarme, Correte, c’è un incendio. Auto in fiamme a Prepo sul raccordo Perugia-BettolleUn’auto è andata in fiamme nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo autostradale RA6 Perugia-Bettolle, in carreggiata sud, poco prima dell’uscita di Prepo. L’intervento dei vigili ... umbria24.it Auto in fiamme sulla Ss18 a Battipaglia: paura nella notte ma nessun feritoUn incendio ha coinvolto un'auto e altri veicoli lungo la Ss18 Tirrena Inferiore a Battipaglia. Intervengono i vigili del fuoco: dinamica e cause del rogo ... infocilento.it Nuova escalation criminale altri spari contro un’auto nella notte https://www.calabrianews24.com/news/109862358534/nuova-escalation-criminale-altri-spari-contro-un-auto-nella-notteutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook Spunta un'altra intercettazione di Andrea #Sempio in auto: "Quando sono andato io il sangue c'era". Nel maggio 2025 stava ragionando sul passaggio di #AlbertoStasi nella casa dove è stata uccisa #ChiaraPoggi. #garlasco x.com