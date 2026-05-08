Auto in fiamme nell' area di sosta dell' A4 | incendio domato dai vigli del fuoco
Nel primo pomeriggio di venerdì, un’auto è andata in fiamme nell’area di sosta tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda lungo l’autostrada A4. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non si sono registrati feriti o altri veicoli coinvolti nell’episodio. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si interveniva per domare le fiamme.
Un po' di apprensione in A4 nel primo pomeriggio di venerdì, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda.Poco prima delle 14.30, nell'area di sosta Val di Sona Ovest, in direzione Milano, una vettura è andata a fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e sono stati allertati i vigili del.🔗 Leggi su Veronasera.it
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