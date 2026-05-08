Auto contro un muro | grave una donna il figlio trasferito in eliambulanza a Roma

Da dayitalianews.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio, lungo via Madonna del Carmine a Ceccano, un’auto si è schiantata contro un muro. Una donna è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso in ospedale. Il figlio della donna è stato invece trasferito in eliambulanza a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo via Madonna del Carmine, a Ceccano. Un’auto con a bordo una madre e il figlio è finita contro un muro ai margini della carreggiata dopo che la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento urgente dei feriti in ospedale. Lo schianto in via Madonna del Carmine. Secondo una prima ricostruzione, alla guida dell’automobile c’era una donna residente a Ceccano. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha improvvisamente sbandato, terminando la propria corsa contro un muro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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