Abbatte muro e cancello di una casa con l’auto | donna soccorsa dall’eliambulanza

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente in cui ha abbattuto un muro e un cancello di una casa con l’auto. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Fiume Oglio, a Roccafranca, causando grande spavento tra i residenti, svegliati dal forte rumore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’eliambulanza, che ha trasportato la donna in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

Tanta, tantissima paura e un boato improvviso che ha svegliato di soprassalto i residenti di via Fiume Oglio, a Roccafranca. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, un’auto è uscita di strada schiantandosi frontalmente contro il muro di cinta di un’abitazione. L’impatto è stato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incidente in via Pastore, a Salerno: auto sbanda e finisce contro un muro, soccorsa una donnaBrutto incidente a Salerno, poco dopo le ore 23 di ieri sera: un'auto è improvvisamente sbandata, in via Giulio Pastore. Leggi anche: Grosseto: incendio nella notte in una casa. Soccorsa una donna. Evacuati i vicini Aggiornamenti e contenuti dedicati Auto impazzita si schianta in curva, sfonda muro e cancello e finisce nel cortile di casa: incidente a MugnanoAuto si schianta contro un muro nella curva, abbatte un cancello di ferro e resta intrappolata all'interno del cortile di una casa in ristrutturazione. L'impatto è fortissimo e la vettura resta ... fanpage.it Paura in centro: perde il controllo del suv e abbatte il cancello di una casaMomenti di tensione alle 4 del mattino a Mesagne, in via Romagna, angolo via Lombardia, dove un’auto Audi di colore verde è finita contro il cancello d’ingresso di un’abitazione. L'incidente ha ... quotidianodipuglia.it