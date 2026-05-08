Auto si schianta contro un muro | grave la madre il figlio trasferito in eliambulanza a Roma

Nel tardo pomeriggio di ieri, un'auto si è schiantata contro un muro in una strada cittadina, provocando ferite serie a una donna e portando il suo bambino in elicottero in un ospedale romano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, mentre le condizioni della donna sono considerate gravi.

Un grave e violento incidente stradale ha scosso il tardo pomeriggio cittadino, richiedendo l'attivazione di un'imponente macchina dei soccorsi. Prima delle ore 18:00, lungo via Madonna del Carmine, un veicolo con a bordo una madre e il proprio figlio ha improvvisamente perso il controllo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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