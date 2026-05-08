Autismi in età adulta l' evento promosso dall' ASL di Avellino

Lunedì 12 maggio si terrà un evento formativo presso l’Aula Pastore di via degli Imbimbo, organizzato dal Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze dell’ASL di Avellino. La giornata sarà dedicata al tema degli autismi in età adulta, affrontando le caratteristiche e le sfide legate a questa fase della vita. L’iniziativa coinvolge professionisti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire aspetti clinici e sociali legati a questa condizione.

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L’autismo non scompare con l’età adulta, ma evolve insieme alla persona. Per affrontare questa sfida clinica e sociale, il Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze dell’Asl Avellino ha organizzato per il prossimo 12 maggio, presso l’Aula Pastore di via degli Imbimbo, l’evento formativo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Screening oncologici e dell'epatite C, nuovo appuntamento per la prevenzione promosso dall'ASL di Avellino Da Montefusco ad Avellino, un appuntamento con la storia: l'evento promosso da "Insieme per Avellino e l'Irpinia"Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale di Avellino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalla valutazione specialistica al Centro Diurno: modelli integrati per l’autismo in età adulta - convegno Asm - auditorium Ospedale Madonna delle Grazie - Matera; Autismo invisibile, insieme per costruire una comunità consapevole; Autismo in Abruzzo, servizi ampliati ma resta il nodo dei posti residenziali; Giornata mondiale autismo: l’impegno concreto della Asl di Teramo. Matera, autismo in età adulta: convegno ASM all’ospedale Madonna delle GrazieA Matera un convegno dell’ASM dedicato all’autismo in età adulta tra clinica, servizi e integrazione territoriale ... trmtv.it L’autismo in età adulta, convegno ASM a Matera l’8 maggioL’Azienda Sanitaria Locale di Matera promuove il convegno Dalla valutazione specialistica al Centro Diurno: modelli integrati per l’autismo in età adulta, in programma l’8 maggio 2026, dalle ore 8.3 ... lasiritide.it Giovanni e Camilla non vedono l’ora di presentare il loro EP in un evento speciale organizzato da Fondazione Cuore Blu - vivere gli autismi e ANTS per l'autismo: “Sinfonia per Cuore Blu”, sabato 9 maggio alle 21 al Giardino 2.0 Music Club di Lugagnano - facebook.com facebook