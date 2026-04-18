Welfare e parità di genere nuovo riconoscimento per Trasimeno Servizi Ambientali

Una società attiva nel settore ambientale ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nel promuovere il benessere e la parità di genere nel lavoro. Il premio, intitolato “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro al femminile”, evidenzia l’attenzione dell’azienda verso iniziative di inclusione e sviluppo professionale per le donne. Questa premiazione si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità nel mondo lavorativo.

Tsa Trasimeno servizi ambientali nuovamente premiata "Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro al femminile”. Per l’azienda di gestione di rifiuti la menzione speciale Pursuit che conferma la sua attitudine verso la sostenibilità, il benessere dei lavoratori e la cultura parità di genere.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Trasimeno Servizi Ambientali, selezione per direttore generale: ecco i requisitiTrasimeno Servizi Ambientali TSA, con delibera del Consiglio di Amministrazione 402 del 30 marzo, ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per... PARITÀ DI GENERE, ENEL PORTA A CASA UN ALTRO RICONOSCIMENTOProsegue con determinazione il percorso di Enel verso le pari opportunità e l’inclusione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Future Female: premiazione Trasimeno servizi ambientali; Future Female 2025: in Umbria premiate 21 aziende per welfare e parità di genere; Giovedì 16 Aprile la V° Edizione del Premio regionale Future Female. Welfare e sostenibilità del Lavoro femminile; Future Female: premiate le eccellenze del lavoro al femminile. Malizia nuovo presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientaliÈ Federico Malizia il nuovo presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali. L'assemblea dei soci lo ha nominato tra i rappresentanti pubblici del consiglio di amministrazione. Federico Malizia ... ansa.it Il riciclo entra in classe . Nuovo progetto di Tsa con incontri e laboratoriTsa Trasimeno servizi ambientali e gli otto Comuni del Trasimeno hanno presentato Incanto Riciclus, il progetto di didattica ambientale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, che unisce il tema ... lanazione.it Trasimeno servizi ambientali: bando aperto per il nuovo direttore generale TSA Trasimeno Servizi Ambientali apre le porte a una nuova guida operativa per l'azienda. Nelle scorse ore è stato pubblicato un avviso di selezione p... https://www.corcianonline.it/20 facebook