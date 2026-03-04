Da Bratislava a Casa Verona l’etno-folk dell’Orchestra Gypsy Devils con la cantante Mária ?írová

L'Orchestra Gypsy Devils, proveniente da Bratislava, si esibirà a Casa Verona domenica 8 marzo alle 19, accompagnata dalla cantante Mária?írová. L'evento vedrà la band eseguire musica etnofolk, coinvolgendo il pubblico con melodie tradizionali e ritmo vivace. La serata rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo un ensemble internazionale in un concerto che promette di far cantare e ballare gli spettatori.

Arrivano da Bratislava e faranno cantare e ballare Casa Verona. Il concerto dei Gypsy Devils insieme alla cantante Mária Círová è in programma domenica 8 marzo alle ore 19.30 presso Casa Verona (Padiglione 20 – Ex Arsenale, Piazza Arsenale 6b), live site ufficiale dei Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026. A scaldare Casa Verona, in occasione della Giornata Slovacca, ci sarà il ritmo etno-folk che porta inevitabilmente verso ad est con un'orchestra e una voce in grado di portare il pubblico nel cuore della tradizione popolare e tradizionale della musica slovacca.

