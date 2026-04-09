Dopo la pausa di Pasqua, riprende il campionato di giornalismo con nuove interviste e inchieste realizzate dai giovani studenti di scuole elementari e medie. La Gino Neri ha annunciato il suo arrivo al Tumiati, dove si esibirà con un’orchestra che combina elementi del passato e del presente musicale. L’evento segna un ritorno importante per la scena locale, coinvolgendo anche le giovani generazioni di reporter.

Dopo la pausa di Pasqua torna il nostro campionato di giornalismo con interviste e inchieste dei giovani reporter delle scuole elementari e medie. In prima pagina i due articoli della quarta A della primaria Francesco Tumiati (Comprensivo Giorgio Perlasca, dirigente Floriana Peracchia). I giovani cronisti sono stati seguiti dagli insegnanti Gianni Bovenzi, Rosalino Rinaldi, Serena Ricci, Eleonora Rossi. LA GINO NERI AL TUMIATI L’ORCHESTRA CHE UNISCE PASSATO E FUTURO Tutto è iniziato con un incontro un po’ speciale nell’ “Aula gialla” della nostra scuola Francesco Tumiati. Un giovedì pomeriggio sono venuti a trovarci alcuni musicisti che si sono presentati e ci hanno raccontato di far parte della celebre orchestra ferrarese Gino Neri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Gino Neri sbarca al Tumiati. L’orchestra tra passato e futuro

Mandalorian e Grogu: la rinascita di Star Wars tra passato e futuroIn un momento di crisi creativa per la galassia lontana lontana, The Mandalorian e Grogu potrebbero rappresentare la rinascita di Star Wars.

Bugatti F.K.P. Hommage, dialogo tra passato e futuro. Ecco la “one-off” da 1.600 cavalliA Molsheim celebrano vent’anni di eccellenza ingegneristica presentando un capolavoro che sfida lo scorrere del tempo: si chiama Bugatti F.