Auguri a Tonali | nel giorno del suo compleanno ricordiamo un errore che il Milan non può più fare

Oggi, 8 maggio 2026, si festeggia il compleanno di un ex centrocampista del Milan, che compie 26 anni. Il club rossonero ha già vissuto un episodio che non dovrebbe ripetersi, legato a questa figura. La ricorrenza ha portato a ricordare un momento importante nella carriera del giocatore e la gestione del club nei confronti dei propri professionisti.

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Continua la stagione del Milan: i rossoneri devono cercare di conquistare sei punti per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Condizione importante anche per avere un calciomercato che possa essere importante per i rossoneri. Con i soldi e i premi UEFA, oltre al blasone della competizione, il Diavolo potrebbe cercare profili importanti. Di profili importanti parliamo quando ci riferiamo a un grande giocatore come Sandro Tonali. Questo perché oggi, 8 maggio 2026, l'ex centrocampista rossonero compie 26 anni. Questi i dati stagionali con il Newcastle dell'italiano: 33 presenze in Premier League, con 11 presenze in Champions League con un totale di un gol e 3 assist stagionali (dati Transfermarkt).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Auguri a Tonali: nel giorno del suo compleanno ricordiamo un errore che il Milan non può più fare Notizie correlate Auguri Massimo: Troisi ricordato nel giorno del suo 73mo compleannoGiorgio Zinno: “È stato un modo di guardare il mondo, di raccontarlo con pudore e ironia, di trasformare la fragilità in forza, la timidezza in... Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli commosso ricorda la madre: "Non c'è più ma ho coronato il mio sogno nel giorno del suo compleanno"Momenti di grande commozione per Gianluca Gazzoli che, sul palco dell'Ariston, ha ricordato la madre scomparsa lo scorso settembre La semifinale...